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Начальника госинспекции Узбекистана уволили за блокировку соцсетей

В Узбекистане из-за решения ограничить работу соцсетей уволен глава регулятора
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Глава госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям (Узкомнадзор) Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности. По факту приостановки работы соцсетей в Узбекистане будет проведено расследование. Об этом в среду, 3 ноября, заявил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.

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«По поручению президента (Узбекистана Шавката Мирзиеева. — Ред.) начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия», — написал Асадов в своем Telegram-канале.

По его словам, по итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности.

Ранее в этот день Узкомнадзор ограничил в Узбекистане работу мессенджера Telegram, а также соцсетей Facebook, «Одноклассники» и сервисов YouTube и Instagram. Уточнялось, что ограничения введены из-за нарушений в хранении и обработке персональных данных узбекистанцев за пределами республики.

Позже Мирзиеев раскритиковал решение об ограничении работы соцсетей. Он назвал его недальновидным. Пресс-секретарь Асадов указал, что в скором времени доступ к сервисам будет восстановлен.

С 15 апреля, согласно указу президента Узбекистана, все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан на территории страны. В июле 2021 года в стране была ограничена работа Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» до устранения ими нарушений, пишет «Газета.ру».

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