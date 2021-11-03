Новую поликлинику построят в Чаплыгине к концу 2022 года

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал строительство детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине. Сейчас ведутся работы по устройству котлована, вынос сетей, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Люди давно ждали эти медучреждения. Здесь будет трехэтажное здание с современным оборудованием и кабинетами. Как рассказал главный врач, медиков достаточно, дефицита кадров нет. Будем следить и тщательно контролировать ход строительства», — сказал Игорь Артамонов.

Как передает Lipetskmedia, новая детская поликлиника в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену, женская консультация — на 50. Строительство должно завершиться в декабре следующего года.

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию Липецку одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,3 млрд рублей. На эти деньги планируют возвести новый корпус лицея № 3, детские сады на 350 и 240 мест в новых микрорайонах, например «Звездном» и «Университетском», детскую и взрослую поликлиники, предположительно их разместят в «Елецком», а также новые инженерные сети на двух участках, предназначенных под застройку.