В Управлении ЗАГС Москвы назвали число поданных на 31 декабря заявлений

Более 20 пар хотят пожениться в столице в последний день года, 31 декабря. Об этом рассказали в среду, 3 ноября, в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

«Накануне Нового года хочет пожениться более 20 пар. В двух столичных дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест. Мы наблюдаем повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате», — сказали в пресс-службе в беде с RT.

Всего за последние 10 лет в канун Нового года в столице поженилось около трех тысяч пар. Больше всего молодоженов — более 600 пар — заключило брак в этот день в 2011 году, в 2019-м — более 500.

Несмотря на пандемию, в прошлом году такое решение приняло около 150 пар, пишет Life.Ru.

В следующем году самой популярной датой для свадьбы станет 22.02.2022. На этот день подано уже более 300 заявлений, и во дворцах бракосочетания практически все места заняты.

Ранее, 27 октября, россиянке за 40 минут сделали новый паспорт, чтобы она смогла выйти замуж. В день свадьбы молодожены обнаружили, что паспорт невесты был съеден собакой. Сотрудники миграционной службы в Мурманске восстановили девушке паспорт меньше чем за час.