Капремонт завершили в детской поликлинике в Ульяновске

В Ульяновске в рамках нацпроекта «Здравоохранение» завершили капитальный ремонт детской поликлиники № 5. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Ульяновской области.

В рамках контракта подрядчик выполнил замену кровли, стяжку пола, усилил проемы, установил оконные блоки и перегородки, смонтировал инженерные сети, а также выполнил отделку фасада и внутренних помещений. В учреждении обустроены отдельная зона ресепшен и хранилище карт, создан кол-центр, пишет ulpravda.ru.

Кроме того, медучреждение получило новое оборудование, в том числе аппарат УЗИ, электрокардиограф, тонометры, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, аппараты для физиотерапии.

Общая стоимость ремонтных работ составила 55 млн рублей. Еще 10 млн рублей потратили на новое медоборудование.

Здание поликлиники возвели в 1960-х годах. Капитальный ремонт в нем проводился впервые.