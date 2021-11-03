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Нарушения при эксплуатации аттракционов выявили в Брянске

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По заявлениям прокуратуры Советского района Брянска Арбитражный суд привлек к административной ответственности 10 предпринимателей — за нарушения при эксплуатации аттракционов.

Проверку провели в парке-музее им. А.К. Толстого и в ЦПКиО имени 1000-летия Брянска. Выяснилось, что 10 индивидуальных предпринимателей эксплуатировали аттракционы, в том числе батуты, с нарушениями требований технических регламентов. Как уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, у бизнесменов отсутствовали разрешения уполномоченных органов на эксплуатацию. Кроме того, были выявлены нарушения требований безопасности, предъявляемых к оборудованию, передает NASHBRYANSK.RU.

По итогам проверки в отношении нарушителей были заведены административные дела, которые впоследствии поступили в Арбитражный суд Брянской области. И суд удовлетворил заявления прокурора — бизнесмены были оштрафованы, еще им выдано предупреждение. В установленный срок они должны устранить нарушения.

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