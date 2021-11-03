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Ученые нашли крупный биологический резервуар мутаций коронавируса

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Сотни зараженных коронавирусом белохвостых оленей, которые могут быть «резервуарами» для мутации SARS-CoV-2, выявили в США ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы. Это следует из результатов исследования специалистов, опубликованных в понедельник, 1 ноября, на портале Biorxiv.

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Пока выявлены лишь единичные случаи вызывающей опасение мутации «Дельты»

Согласно данным ученых, коронавирус передался парнокопытным от людей. Затем SARS-CoV-2 стал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020 по январь 2021 года ученые отбирали оленей для тестирования в Айове и выяснили, что до 80% из них были инфицированы.

Исследователи предположили, что распространение вируса среди наиболее распространенных видов животных в Северной Америке может еще больше затруднить искоренение патогена, особенно если они превратятся в резервуар мутаций SARS-CoV-2.

По мнению биологов, одним из вариантов решения проблемы является создание прививки против SARS-CoV-2 для оленей, но вакцинировать миллионы находящихся на территории государства парнокопытных было бы непрактично. Поэтому следует ревакцинировать граждан, которые прививались до этого.

1 ноября руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила «Известиям», что геновариант «Дельты» AY.4.2 не распространяется в России и до сих пор известны только единичные случаи в стране.

29 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России на настоящий момент выявлено пять случаев варианта штамма коронавируса AY.4.2.

20 октября министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что в Соединенном Королевстве распространяется новый вариант штамма COVID-19 AY.4.2 линии «Дельта». Он подчеркнул также, что вирус продолжает мутировать.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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