В Ленинградской области арестовали рэпера Yung Trappa по делу об изнасиловании

В Ленинградской области арестовали российского рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева). Ему предъявлено обвинение в изнасиловании двух девушек. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Ленинградской области, не называя имени исполнителя.

«Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и по двум эпизодам п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством»)», — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в ночь на 1 ноября рэпер в загородном доме совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек.

Рэпер был задержан ранее в этот день. Также сообщалось, что в октябре 2016 года Yung Trappa получил срок по статье о хранении и сбыте наркотиков. Он вышел на свободу в феврале 2021 года. Yung Trappa стал известен в середине 2010-х после участия в Versus Battle.