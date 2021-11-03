Первые два региона России введут QR-коды для полетов на самолете

Предъявление QR-кода сделают обязательным для полетов внутри Хабаровского и Камчатского края. Об этом глава Камчатского края Владимир Солодов в обращении к жителям сообщил в среду, 3 ноября. Такое же решение озвучил оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции Хабаровского края.

На Камчатке с 23 ноября пассажирам при посадке в самолет нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий полное прохождение вакцинации от коронавируса, либо сертификат переболевшего. Сертификат будет действителен, если с момента выздоровления прошло не более шести месяцев. Также в самолет пропустят со справкой, свидетельствующей о противопоказаниях к прививке от COVID-19. Власти решили ввести QR-коды и для поездок на автобусах, сообщает «КП-Дальний Восток».

По словам Солодова, такие меры «позволят избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно обеспечат безопасность граждан».

В Хабаровском крае темпы заболеваемости коронавирусом за последний месяц выросли в шесть раз. Только за последнюю неделю оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал в регионе 2759 случаев заболевания, передает НСН.

Введение QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов планируется ввести в регионе с декабря.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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