Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой в Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области в результате ДТП с двумя легковушками и фурой пострадали три человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла 3 ноября в 15:00 на трассе Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград. Столкнулись «Нива», грузовик и легковой автомобиль ЗАЗ-1105.

В результате аварии пострадал водитель «Нивы», а также водитель и пассажирка второй легковушки. Их госпитализировали в медучреждения, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Утром 3 ноября три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате массовой аварии на федеральной трассе в Иркутской области. По предварительным данным, грузовик Mercedes задел бордюр, развернулся и перегородил дорогу. В него врезались Toyota Camry, Hyundai Solaris и «Газель».