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Антонов допустил введение новых санкций США против России

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Существует вероятность того, что Соединенные Штаты введут новые санкции против России. Об этом в среду, 3 ноября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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При этом Антонов указал, что торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона развиваются.

«Нельзя сказать, что вероятности объявления санкций против России на сегодняшний или на завтрашний день нет. Такая вероятность существует», — сказал Антонов в эфире канала «Россия 24».

Днем ранее Антонов указал, что в российско-американских отношениях за прошедший год наметились небольшие позитивные сдвиги. Он отметил, что страны также возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

Кроме того, сохраняется устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Стороны обсуждают проблемы климата, развития и защиты Арктики, а также продолжают торговые отношения, указал посол.

27 октября российский сенатор Алексей Пушков предположил, что США планируют прекратить дипломатические связи с Россией. Также, по его словам, страна продолжает курс двойной враждебности — и по отношению к России, и по отношению к Китаю.

В этом же месяце американские сенаторы попросили президента США Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов.

В свою очередь, в МИД России отметили, что таким предложением сенаторы добиваются закрытия американских дипучреждений в РФ. При этом такого количества дипломатов в Штатах у российской стороны нет, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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