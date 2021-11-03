Главу Узкомнадзора отстранили из-за ограничения доступа к соцсетям

В Узбекистане отстранен от исполнения обязанностей глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшер Зияев. Решение было принято после того, как принял несогласованное решение ограничить доступ к Facebook, Telegram, YouTube и еще нескольким соцсетям. Об этом 3 ноября сообщает сайт Kun.uz со ссылкой на источник в правительстве.

Уточняется, что решение об отстранении Зияева было принято премьер-министром страны Абдуллой Ариповым.

Ранее в этот день Узкомнадзор ограничил в Узбекистане работу мессенджера Telegram, а также соцсетей Facebook, «Одноклассники» и сервисов YouTube и Instagram. Решение было принято из-за нарушения закона о персональных данных граждан.

Позже решение об ограничении раскритиковал президент страны Шавкат Мирзиеёв. Он назвал решение недальновидным. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов указал, что в скором времени доступ к сервисам будет восстановлен.

С 15 апреля, согласно указу президента Узбекистана, все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан на территории страны. После чего, в июле 2021 года, в стране была ограничена работа Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» до устранения ими нарушений.