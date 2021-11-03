На четырех улицах в центре Москвы снизят скоростной режим

Максимальную скорость движения автомобилей на нескольких столичных улицах уменьшили до 30 км/ч.

Как сообщает 3 ноября официальный Telegram-канал департамента транспорта Москвы, новый скоростной режим введен на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Никитский улице и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках.

«На большинстве улиц — максимальная разрешенная скорость 60 км/ч. Если для магистралей с шестью полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре просто опасно. После изменений аварий с пешеходами будет намного меньше», — пояснили в ведомстве.

В мае столичная Госавтоинспекция поддержала ограничение скорости на некоторых улицах Москвы в 30 км/ч.

«В европейских городах уже давно применяется такая практика — в центре Лондона, Берлина, разрешенная скорость 30 км/ч. В городах Испании и Париже планируют сделать уже в следующем году», — отмечали в ведомстве.

В ГИБДД подчеркивали, что в первую очередь ограничение скорости необходимо для защиты детей, которые являются наиболее уязвимой категорией пешеходов. Подчеркивается, что ежедневно в мире на дорогах гибнут 3 тыс. несовершеннолетних.