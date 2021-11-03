Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Общество
Следственный комитет назвал версии крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Общество
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Мир
Президент Узбекистана раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в стране
Мир
Антонов заявил о постепенном восстановлении контактов между Россией и США
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Экономика
В ФРГ рассказали о ходе сертификации «Северного потока – 2»
Общество
В Смоленской области продлят режим нерабочих дней до 10 ноября
Общество
Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России
Мир
Власти Молдавии отказались закрывать долг Приднестровья «Газпрому»

На четырех улицах в центре Москвы снизят скоростной режим

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Максимальную скорость движения автомобилей на нескольких столичных улицах уменьшили до 30 км/ч.

Лимит исчерпан: зачем нужны автоматические регуляторы скорости в автомобилях
Технология может считывать дорожные знаки и подавать сигнал водителю

Как сообщает 3 ноября официальный Telegram-канал департамента транспорта Москвы, новый скоростной режим введен на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Никитский улице и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках.

«На большинстве улиц — максимальная разрешенная скорость 60 км/ч. Если для магистралей с шестью полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре просто опасно. После изменений аварий с пешеходами будет намного меньше», — пояснили в ведомстве.

В мае столичная Госавтоинспекция поддержала ограничение скорости на некоторых улицах Москвы в 30 км/ч.

«В европейских городах уже давно применяется такая практика — в центре Лондона, Берлина, разрешенная скорость 30 км/ч. В городах Испании и Париже планируют сделать уже в следующем году», — отмечали в ведомстве.

В ГИБДД подчеркивали, что в первую очередь ограничение скорости необходимо для защиты детей, которые являются наиболее уязвимой категорией пешеходов. Подчеркивается, что ежедневно в мире на дорогах гибнут 3 тыс. несовершеннолетних.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021