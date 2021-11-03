Новую вспышку COVID-19 зарегистрировали в Китае

В Китае выявили новую вспышку коронавируса. COVID-19 распространяется на северо-востоке и севере КНР. В стране зафиксировали более 100 новых случаев заражения, передает телеканал «Известия». По словам властей, принятые меры не приносят должного результата. Ранее жителей города Хэйхэ, который территориально располагается напротив Благовещенска, отправили на строгий карантин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.