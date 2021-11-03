Антонов заявил о постепенном восстановлении контактов между Россией и США

Российско-американские каналы общения постепенно восстанавливаются. Об этом в среду, 3 ноября, заявил посол РФ в Вашингтоне (США) Анатолий Антонов.

«На сегодняшний день у нас установились деловые отношения по линии советов безопасности, разумеется, никогда мы не прекращали контакты по линии МИДов. Буквально две недели назад здесь (в Вашингтоне. — Ред.) побывала большая делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука, которая провела различные встречи с представителями разных структур США. <…> Всё это говорит о том, что постепенно воссоздаются, восстанавливаются каналы общения между двумя государствами», — заявил Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что США ответили на часть запросов России в сфере информационной безопасности, но ряд вопросов по-прежнему игнорируется.

«Очень хорошую картину дал в свое время [президент России] Владимир Путин в Женеве, когда он сказал на пресс-конференции, что мы около 40 запросов направили американской стороне и они не ответили нам ни на один. Хочу сказать, что американские коллеги попросили нас повторить эти запросы, и по некоторым вопросам мы получили ответы, но далеко не по всем», — заключил посол.

Накануне замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз. Пока посольство не оказывает даже базовые консульские услуги, включая выдачу виз.

Антонов 2 ноября отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

31 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников консульства в российской дипмиссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в РФ. По ее словам, посольство США не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлении работы.

Представитель ведомства также сообщила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

28 октября Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.