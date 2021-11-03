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Тюменский полицейский выбивал показания у женщины ночью на кладбище

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного сотрудника полиции, работавшего в селе Ярково, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств»).

Как установило следствие, 24 октября фигурант вывез ночью 36-летнюю местную жительницу на кладбище около села Усалка Ярковского района Тюменской области. Там он с применением насилия пытался получить от женщины признание в краже сотового телефона.

Полицейскому предъявили обвинение, он арестован.

«Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — добавили в СК.

В сентябре начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Приамурья Роман Хромченко был отстранен от работы по подозрению в коррупции. Трое его подчиненных заключены под стражу на два месяца, еще двое сотрудников управления отправлены под домашний арест.

В августе в Георгиевске суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику следствия МВД, который попался на взятке. Сотрудник согласился помочь мужчине и получил через посредника 1 млн рублей, чтобы фигуранта не арестовывали.

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