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Заходящий на посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео

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Очевидцы сняли на видео грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargolux, который совершил аварийную посадку в Новосибирске в среду, 3 ноября.

На опубликованных кадрах видно, что воздушное судно заходит на посадку в аэропорт Новосибирска с горящим двигателем.

Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево ранее в этот день. Отмечалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также в среду самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.

На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли. Самолет, перевозивший грузы, принадлежит авиакомпании «Гродно». Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

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