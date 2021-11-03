Заходящий на посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео

Очевидцы сняли на видео грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargolux, который совершил аварийную посадку в Новосибирске в среду, 3 ноября.

На опубликованных кадрах видно, что воздушное судно заходит на посадку в аэропорт Новосибирска с горящим двигателем.

Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево ранее в этот день. Отмечалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также в среду самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.

На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли. Самолет, перевозивший грузы, принадлежит авиакомпании «Гродно». Специалисты устанавливают причины падения лайнера.