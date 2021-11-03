Криминалисты центрального аппарата СК направились на место крушения Ан-12

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку. На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли.

При этом на борту воздушного судна могли находиться двое пассажиров помимо семи членов экипажа. Как рассказал прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Цедрик, авиакомпания «Гродно» не может достоверно сказать, было на борту семь или девять человек.

На месте падения лайнера нашли один из двух «черных ящиков».

По данным источника в авиационных службах, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. При этом сообщалось, что воздушное судно эксплуатировалось с 1968 года и использовалось только в качестве грузового. Перед вылетом были проведены все необходимые осмотры, которые подтвердили нормальное техническое состояние лайнера, рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).