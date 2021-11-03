Мэр Собянин: в Москве не будет продлен режим нерабочих дней из-за COVID-19 после 7 ноября

Московские власти не планируют продлевать режим нерабочих дней, введенный в городе с 28 октября по 7 ноября. Об этом 3 ноября сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра больницы имени Буянова.

Градоначальник отметил, что в Москве ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Также, по его словам, сократилось число госпитализаций пациентов с тяжелой формой заболевания.

«Это позволяет сделать вывод, что с 8 ноября нерабочие дни в городе продлены не будут и мы приступаем к обычной работе», — заявил Собянин.

Одновременно с этим мэр подчеркнул важность соблюдения всех утвержденных в столице санитарных мер и напомнил о сохранении ранее принятых ограничений, в частности, домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционный режим работы 30% сотрудников московских компаний.

Кроме того, глава столицы в очередной раз призвал москвичей пройти вакцинацию от COVID-19, подчеркнув, что для этого в городе созданы все условия.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Комментируя на следующий день эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом он призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

3 ноября томский губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. До 12 числа нерабочие дни будут действовать в Курской и Челябинской областях.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.