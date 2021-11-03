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В Оренбургской области 5 тыс. школьников проверят на коронавирус после каникул

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Для оценки влияния очного обучения на эпидемиологическую ситуацию власти Оренбургской области приняли решение протестировать на наличие коронавируса 5 тыс. школьников региона при выходе их на учебу после каникул 8 ноября. Об этом 3 ноября заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Планируем организовать исследовательскую работу по COVID-19, как было в прошлом году. Сначала проведем бесплатное ПЦР-тестирование 5 тыс. детей в крупных городах региона, а через две недели повторим процедуру», — приводит слова главы минздрава пресс-служба областного правительства.

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Как объяснила Савинова, таким образом власти Оренбуржья хотят констатировать объективный процент бессимптомного носительства вируса среди детей.

«Необходимо оценить, насколько очная форма обучения повлияет на эпидемиологическую обстановку в регионе. На основе полученных данных будет сформирован прогноз по заболеваемости и алгоритм дальнейших действий», — заключила министр.

Между тем руководство Оренбургской области информирует, что после каникул школьники Оренбурга будут выходить на учебу в два этапа. Так, в понедельник к обучению приступят ученики 1–4-х и 11-х классов, а во вторник — учащиеся средней школы. Кроме того, дети, прибывшие на территорию Оренбуржья из других регионов РФ, должны будут пройти ПЦР-тест или же уйти на семидневный домашний режим.

Ранее в среду Роспотребнадзор предложил увеличить число тестирований на коронавирус в России. Так, согласно проекту постановления главного государственного санитарного врача РФ, предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на COVID-19, а именно с 200 на 100 тыс. населения до 300 на 100 тыс. населения среднесуточно за семь календарных дней.

2 ноября стало известно, что спрос на исследование уровня антител к COVID-19 в России в октябре этого года вырос почти на 80% по сравнению с сентябрем. В то же время на 33% выросло число ПЦР-тестов. По мнению экспертов, это связано с турпоездками, при которых наличие результатов исследования обязательно.

30 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Он отметил снижение заболеваемости в тех регионах, где ввели жесткие антикоронавирусные ограничения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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