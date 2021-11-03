Главврач назвала причину высокой смертности от коронавируса в Москве

«Дельта»-штамм коронавирусной инфекции, циркулирующий в Москве, очень быстро дает осложнения, в связи с чем пациенты обращаются к врачам уже в тяжелом состоянии, поэтому и отмечается высокая смертность. Об этом в среду, 3 ноября, рассказала главный врач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Тут, действительно, два-три дня, и поражение легких может достичь 70%, чего не было в прошлые волны», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Лысенко подчеркнула, что бывают случаи, когда пациенты погибают уже через несколько дней после начала заболевания.

Согласно данным, которые привела главврач, среди заболевших много молодых людей, случаи тяжелого течения COVID-19 встречаются даже у детей, передает НСН. При этом Лысенко подчеркнула, что среди тех, кто прошел полный курс вакцинации и ревакцинации, тяжело заболевших нет.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. По его словам, это касается как выявляемости заболевания, так и госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Собянин добавил, что это позволяет не продлевать режим нерабочих дней.Собянин отметил, что с понедельника город вернется к обычной жизни с условием исполнения ранее принятых ограничений, в том числе домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% сотрудников компаний. Также вход в музеи и театры будет производиться по QR-кодам.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил в разговоре с Pravda.Ru, что эффективность локдауна как способа препятствия распространению COVID-19 можно будет оценить намного позже, через несколько недель.

За минувшие сутки в России было выявлено 40 443 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 8 633 643 случая COVID-19. Также в стране число летальных исходов из-за коронавируса составило 1189 за прошедшие сутки, что стало максимумом за всё время пандемии, передает RT.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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