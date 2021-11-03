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В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России

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Соединенные Штаты фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России на американские объекты. Об этом в среду, 3 ноября, сообщила директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США.

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«Мы видим ощутимое снижение [хакерских атак с территории РФ]. <…> Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России. Это может быть также следствием того, что правонарушители в этой сфере просто в некотором роде залегли на дно, понимая, что в настоящий момент для них сложилась очень опасная ситуация», — заявила Инглис.

Ранее в этот день бюро промышленности и безопасности министерства торговли США добавило российскую компанию Positive Technologies в список юридических лиц, участвующих в кибердеятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

Компанию заподозрили в использовании киберинструментов для получения несанкционированного доступа к информационным системам. Данные действия угрожают конфиденциальности и безопасности отдельных лиц и организаций во всем мире, отметили в американском ведомстве.

Вопрос кибербезопасности поднимался на полях российско-американского саммита в Женеве 16 июня, где президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились начать консультации по данному направлению. Путин отмечал, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с территории Соединенных Штатов, Канады и Великобритании.

27 июля заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг уточнил, что Россия по-прежнему находится во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки. Однако, как отметил Даунинг, власти России к ним непричастны.

9 июля Джо Байден провел телефонные переговоры с Путиным. Лидеры продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и по вопросам информационной безопасности, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки 8 июля заявила, что если власти России не смогут противодействовать хакерам, которые осуществляют незаконную деятельность на территории страны и угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то решением данной проблемы займутся США.

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