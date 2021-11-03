На ЧМ Европы по BMX-фристайлу Россию представят шесть спортсменов

C 12 по 14 ноября в Music Media Dome при поддержке департамента спорта города Москвы пройдет чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Россию представит шесть спортсменов в женской и мужской категориях.

Одно из самых важных и зрелищных событий в мире экстремального велоспорта впервые пройдет в России и соберет топовых европейских райдеров. BMX-фристайл с 2017 года включен в летнюю программу Олимпийских игр, а в Токио Россия впервые приняла участие, войдя в топ-8 сильнейших стран в данной дисциплине.

Участниками от России на чемпионате Европы станут: члены Олимпийской сборной — Ирек Ризаев, Костя Андреев, Екатерина Круглова и Лиза Посадских, а также Роман Гилимзянов и Дарья Набатова. Конкуренцию им составят 44 сильнейших райдера из 13 стран: Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Словакии, Словении, Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии.

Чемпионат Европы по BMX-фристайлу пройдет на универсальной площадке — Music Media Dome. 1,7 тыс. кв. м в закрытом помещении займет скейт-парк, а на огромных проекционных экранах, расположенных на стенах, будут транслироваться выступления райдеров. Поддерживать спортивную часть будут популярные российские диджеи.

Организаторами чемпионата выступили Европейский велосипедный союз (UEC) и Федерация велосипедного спорта России.

Соревнования пройдут в формате COVID-free. На мероприятие смогут попасть только обладатели QR-кодов.