Благоустройство мест захоронений завершилось в Подмосковье

В Московской области завершился период благоустройства мест захоронений. Оказание услуг приостановлено до апреля.

В соответствии с требованиями регионального стандарта установку и замену надмогильных сооружений, а таке ограждений мест захоронений приостанавливают в период с 1 ноября по 31 марта. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». По данным ГУРБ Московской области, такие ограничения связаны с промерзанием почвы. Провести работы на должном уровне в зимний период невозможно.

До апреля все кладбища Московской области будут открыты ежедневно с 10 до 17 часов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке активисты облагородили заброшенное кладбище «Черная речка». На погосте появились таблички «Воинское захоронение. Охраняется государством». Некоторые захоронения ветеранов Великой Отечественной войны будут внесены в специальный реестр.