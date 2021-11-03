Один взрослый и двое детей пострадали в массовом ДТП в Приангарье

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате массовой аварии на федеральной трассе в Иркутской области. На месте происшествия организовали реверсивное движение транспорта.

Авария произошла на трассе «Сибирь» на территории Нижнеудинского района. По предварительной версии, 30-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением и задел бордюр. Транспортное средство развернулось и перегородило дорогу остальным машинам. С грузовиком столкнулись Toyota Camry, Hyundai Solaris и «Газель». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

36-летний водитель Hyundai и его пассажиры восьми и десяти лет доставлены в больницу. Остальным участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Приморском крае, в результате которого погибли двое подростков. 17-летний парень за рулем Honda въехал в стену дома. По факту аварии возбуждено уголовное дело.