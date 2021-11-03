На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском могло быть двое пассажиров

На борту разбившегося в среду, 3 ноября, в Иркутской области самолета Ан-12 могли находиться двое пассажиров, помимо семи членов экипажа. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил байкало-ангарский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Цедрик на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Белорусская авиакомпания «Гродно», которой принадлежал самолет, не может достоверно сказать, было на борту семь или девять человек, уточнил прокурор.

«Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые были заявлены в полете, и по двум гражданским. «Гродно» дает (информацию. — Ред.), что совершенно точно на борту было семь членов экипажа», — отметил Цедрик.

3 ноября экстренные службы сообщили, что на месте падения лайнера под Иркутском нашли один из двух «черных ящиков».

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.

На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли.

Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

Журналисты со ссылкой на источники указали, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался с 1968 года. Лайнер использовался только в качестве грузового. Самолет был в нормальном техническом состоянии перед вылетом, все предполетные осмотры были пройдены.

Следственный комитет России сообщил в тот же день, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).