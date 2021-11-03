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На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском могло быть двое пассажиров

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На борту разбившегося в среду, 3 ноября, в Иркутской области самолета Ан-12 могли находиться двое пассажиров, помимо семи членов экипажа. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил байкало-ангарский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Цедрик на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Белорусская авиакомпания «Гродно», которой принадлежал самолет, не может достоверно сказать, было на борту семь или девять человек, уточнил прокурор.

«Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые были заявлены в полете, и по двум гражданским. «Гродно» дает (информацию. — Ред.), что совершенно точно на борту было семь членов экипажа», — отметил Цедрик.

3 ноября экстренные службы сообщили, что на месте падения лайнера под Иркутском нашли один из двух «черных ящиков».

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.

На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли.

Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

Журналисты со ссылкой на источники указали, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался с 1968 года. Лайнер использовался только в качестве грузового. Самолет был в нормальном техническом состоянии перед вылетом, все предполетные осмотры были пройдены.

Следственный комитет России сообщил в тот же день, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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