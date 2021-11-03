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В ГД прокомментировали предложение по сокращению действия QR-кодов

Депутат ГД Огуль оценил предложение по сокращению действия QR-кодов
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Рекомендации ВОЗ о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19 через полгода после полного курса вакцинации является корректной. Об этом в среду, 3 ноября, заявил «Известиям» доктор медицинских наук, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

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«На мой взгляд, это корректная рекомендация. Иммунологи считают, что иммунитет может начать угасать через шесть месяцев после прививки и через 9–12 месяцев совсем исчезнуть. И здесь, конечно, нужно больше разъяснительной информации давать людям. Я сам буду ревакцинироваться через шесть месяцев, чтобы не подвергать опасности себя, близких и коллег», — заявил Огуль.

Он добавил, что сроки действия QR-кодов о вакцинации необходимо сокращать, если это обосновано с научной точки зрения.

«Вместе с разъяснительной информационной кампанией по вакцинации параллельно нужно вести и кампанию по ревакцинации. Сейчас нельзя забывать об этом», — заключил депутат.

Ранее в этот день главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что период действия сертификатов о вакцинации необходимо сократить с одного года до шести месяцев, так как антитела в организме человека держатся меньше года.

В свою очередь, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома заявил, что проходить ревакцинацию от коронавируса необходимо, так как иммунная защита после прививки сохраняется только на несколько месяцев. Приоритет при прохождении ревакцинации должен оставаться за пожилыми людьми, отметил эксперт.

Днем ранее внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного COVID-19, а не для первичной вакцинации.

1 ноября представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после прохождения иммунизации.

25 октября врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что при затягивании с ревакцинацией есть риск заболеть COVID-19. Он добавил, что данную процедуру необходимо будет проходить раз в полгода, так как иммунитет после введения вакцины от коронавируса обычно сохраняется именно на этот период.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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