Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Происшествия
Власти подтвердили гибель всего экипажа Ан-12
Общество
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Мир
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
Общество
В ГД прокомментировали предложение по сокращению действия QR-кодов
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
В Смоленской области продлят режим нерабочих дней до 10 ноября
Общество
Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

Фасады почти 40 домов отремонтировали во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке завершается ремонт фасадов домов. Многие из них признаны объектами культурного наследия и не реставрировались несколько десятков лет.

Ремонт жилых домов осуществлялся силами управляющих компаний. В административных и офисных зданиях реставрацию проводили собственники или арендаторы. Рабочие очистили фасады от пыли и краски, заделали швы и выполнили новую покраску. Цвета для многоэтажных домов были выбраны в соответствии с колористическим планом Владивостока, который ранее разработали в администрации города. За ремонтом домов-памятников следила инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

По поручению заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева Владивосток получил дополнительные средства для развития городской инфраструктуры. 184 млн рублей направили на ремонт фасадов, уточнили в управлении содержания жилищного фонда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021