Фасады почти 40 домов отремонтировали во Владивостоке

Во Владивостоке завершается ремонт фасадов домов. Многие из них признаны объектами культурного наследия и не реставрировались несколько десятков лет.

Ремонт жилых домов осуществлялся силами управляющих компаний. В административных и офисных зданиях реставрацию проводили собственники или арендаторы. Рабочие очистили фасады от пыли и краски, заделали швы и выполнили новую покраску. Цвета для многоэтажных домов были выбраны в соответствии с колористическим планом Владивостока, который ранее разработали в администрации города. За ремонтом домов-памятников следила инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

По поручению заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева Владивосток получил дополнительные средства для развития городской инфраструктуры. 184 млн рублей направили на ремонт фасадов, уточнили в управлении содержания жилищного фонда.