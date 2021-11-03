Волгоградку обвинили в присвоении участка земли в Сочи на 40 млн рублей

Жительнице Волгограда предъявили обвинение в мошенничестве после оформления права собственности на муниципальный земельный участок в Сочи. Сумма ущерба оценивается примерно в 40 млн рублей.

По данным управления МВД России по Краснодарскому краю, 48-летняя женщина при содействии неустановленного лица оформила право собственности на земельный участок на основании подложного решения Адлерского районного суда. Площадь участка составляет 2,8 тыс. кв. м, он находится в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. На время предварительного следствия с женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Материалы дела направлены в суд с обвинительным заключением. Уголовное дело в отношении неустановленного лица, содействовавшего подозреваемой, выделили в отдельное производство.