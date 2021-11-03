Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Происшествия
Власти подтвердили гибель всего экипажа Ан-12
Общество
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Мир
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
Общество
В ГД прокомментировали предложение по сокращению действия QR-кодов
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
В Смоленской области продлят режим нерабочих дней до 10 ноября
Общество
Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе воздушной гавани.

Заглушить прибор: самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с помехами
Что стало причиной отказов спутниковых систем, и как это влияет на безопасность полетов

В результате аварийной посадки пострадавших нет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.

На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли. Самолет, перевозивший грузы, принадлежит авиакомпании «Гродно». Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

Журналисты со ссылкой на источники указали, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался с 1968 года. Лайнер использовался только в качестве грузового. Самолет был в нормальном техническом состоянии перед вылетом, все предполетные осмотры были пройдены.

Следственный комитет России сообщил в тот же день, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021