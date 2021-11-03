Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе воздушной гавани.

В результате аварийной посадки пострадавших нет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.

На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли. Самолет, перевозивший грузы, принадлежит авиакомпании «Гродно». Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

Журналисты со ссылкой на источники указали, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался с 1968 года. Лайнер использовался только в качестве грузового. Самолет был в нормальном техническом состоянии перед вылетом, все предполетные осмотры были пройдены.

Следственный комитет России сообщил в тот же день, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).