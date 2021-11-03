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Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о горящей тундре

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 ноября на брифинге ответил на слова президента США Джо Байдена о пожаре в тундре в России.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — добавил официальный представитель Кремля.

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Таким образом Песков прокомментировал заявление Байдена, сделанное 2 ноября на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Тогда хозяин Белого дома выразил недовольство Пекином и Москвой, которые, по его словам, «не явились» на саммит. По его словам, проблемой президента России Владимира Путина также является «тундра в огне».

Комментируя слова Байдена, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил 3 ноября, что заявление Байдена о «тундре в огне» в адрес России на саммите по климату в Глазго либо близорукое, либо некомпетентное, либо тенденциозное.

Депутат напомнил о помощи Турции во время тяжелой ситуации с пожарами со стороны России. Также он указал на то, что именно США вступили в Парижское соглашение по климату, а потом демонстративно из него вышли, в то время как РФ неукоснительно выполняла свои обязательства.

В тот же день сенатор Владимир Джабаров назвал дежурной критикой в адрес России слова Байдена о «тундре в огне».

Сенатор усомнился, что стоит остро реагировать на подобные высказывания Байдена, так как, по сути, он ничего жесткого по России не сказал.

При этом руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин заявил, что пожар в Магаданской области стал популярен в связи с политическими заявлениями, которые возникли из-за необычного для ноября явления на севере России, добавляет сайт «Газета.Ru».

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