Дороги возле «Арены-Омск» расширят до четырех полос

Омские власти продолжают подготовку к первенству мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, которое пройдет в 2023 году. В районе строящегося многофункционального спортивного комплекса «Арена-Омск» запланирован ряд мероприятий по организации дорожного движения.

«Уже разработана и утверждена проектная документация, согласно которой планируется увеличить число полос для движения автомобилей до четырех по дублеру улицы Лукашевича и по улице Шаронова, на участке в районе магазина ОБИ, путем уширения проезжих частей указанных участков», — сообщили ИА «ОМСКРЕГИОН» в пресс-центре горадминистрации.

По данным на 1 октября, «Арена-Омск» была готова на 35%. Рабочие закончили монтаж основных конструктивных решений. До конца октября планировалось закрыть тепловой контур. Хоккейная команда «Авангард» должна начать сезон на арене в сентябре 2022 года. Одновременно с работами на стадионе идет благоустройство прилегающей территории.