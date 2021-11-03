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В Иркутске восстановили 25 памятников участникам ВОВ

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В Иркутске завершены работы по восстановлению памятников участникам Великой Отечественной войны. Восстановление проводилось в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

По словам мэра Иркутска Романа Болотова, работы на воинских захоронениях планомерно проводятся уже второй год. Программа рассчитана на пять лет и действует во многих городах России. В 2020 году в Иркутске привели в порядок 16 памятников, восстановили 310 надгробных плит и обновили центральную стелу Русско-Амурского кладбища. В этом году обновлено 25 захоронений, пишет ИА IrkutskMedia. В 2022 году будут приведены в порядок еще 35 памятников.

На территории кладбища планируется замена ограждений. С западной, восточной и южной сторон будут оформлены входные группы. Также будет рассмотрен вопрос строительства муниципального прощального зала на территории кладбища.

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