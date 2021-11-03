Россиян не было на борту разбившегося в Южном Судане самолета Ан-26

Российских граждан на борту разбившегося в Южном Судане грузового самолета Ан-26 не было. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили журналистам в посольстве РФ в республике.

«В связи с обращениями российских средств массовой информации посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что публикации в западных СМИ о гибели граждан России в авиакатастрофе не соответствуют действительности.

Накануне портал Star Tribune сообщал, что пять человек, в том числе якобы двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана. Самолет принадлежал авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd.

Лайнер упал вскоре после взлета из Джубы. Рейс выполнялся в город Мабан, расположенный на севере страны. Что стало причиной крушения самолета, пока не сообщается. Среди грузов на борту самолета находилось в том числе топливо.

В августе 2020 года в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Сообщалось о гибели пяти человек в результате ЧП.