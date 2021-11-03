Власти Кабула запретили использовать иностранную валюту в Афганистане

Кабул запретил иностранную валюту внутри Афганистана. При расчетах жители могут использовать только афгани, передает телеканал «Известия». Осведомлены все владельцы магазинов, торговцы и бизнесмены. Нарушители подвергнутся серьезному наказанию. Ранее в стране использовали доллары и пакистанские рупии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.