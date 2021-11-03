Риелторы объяснили рост цен на новостройки

Переход девелоперов на систему эскроу-счетов является причиной роста цен на новостройки в элитном сегменте недвижимости. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе агентства недвижимости Savills в среду, 3 ноября.

«Теперь застройщики не могут давать столь значительных дисконтов на старте продаж, как это было раньше, и вынуждены на ранних этапах строительства продавать [недвижимость] по более высокой цене», — рассказали в агентстве.

Там добавили, что стоимость лота сегодня практически не зависит от стадии строительной готовности объекта.

Ранее в этот же день в Банке России сообщили, что совокупный объем средств на счетах эскроу в долевом строительстве вырос, по данным на 1 октября, до 2,7 трлн рублей. При этом 0,6 трлн рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислили застройщикам или в погашение полученных ими кредитов на строительство объектов.

По данным ЦБ, год назад на счетах эскроу было размещено 684,4 млрд рублей. На 1 октября 2021-го насчитывается 578 тыс. таких счетов, при этом более 182 тыс. раскрыто после завершения проектов жилищного строительства. Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, достиг 5,6 трлн рублей.

Среди регионов больше всего денег на эскроу-счетах разместили в Москве — почти 1,2 трлн рублей. При этом во всем Центральном федеральном округе этот показатель составляет 1,55 трлн рублей. Следом за столицей идет Московская область — 258,3 млрд рублей и Санкт-Петербург — 185,5 млрд рублей.

По статистике Центробанка, средняя ставка по кредитным договорам для застройщиков по федеральным округам варьируется от 3,14% в Приволжском до 4,61% в Центральном федеральном округе.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм счетов эскроу. Он предполагает, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — так называемое проектное финансирование.

В сентябре в пресс-службе ЦБ сообщили «Известиям», что применение счетов эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве, поспособствует развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Подумать о создании ипотечного продукта для ИЖС в июле просил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину президент России Владимир Путин. Она согласилась, что такой кредит нужен и до конца этого года следует определиться с параметрами.