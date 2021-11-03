Подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации задержали в Кургане

Работник курганской поликлиники № 2 и еще два человека задержаны по подозрению в продаже сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных полицией в поликлинике № 2 города Кургана, задержаны работник поликлиники, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах. Также задержаны двое посредников, подыскивавших желающих за денежное вознаграждение приобрести QR-код без фактической вакцинации», — говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы, отмечает ИА «Ура.ру».

Россиянам не стоит приобретать сертификаты о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС, так как за это им может грозить в том числе уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключения. Такое предостережение 28 октября сделал руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев.

Юрист подчеркнул, что в России в зависимости от тяжести последствий использования поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса предусмотрены как штрафы в размере порядка 40 тыс. рублей, так и тюремное заключение на один год. В общих нормах европейского законодательства, как указал эксперт, использование подложных документов квалифицируется как мошенничество.