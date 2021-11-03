Шесть домов построят для расселения аварийного жилья в Уссурийске

В Уссурийске планируют построить шесть домов для переселенцев из аварийного жилья. Квартиры должны быть сданы к декабрю 2022 года.

Программу переселения граждан из ветхого жилья обсудили на совещании, которое провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На три года раньше расселение граждан из домов завершили в семи муниципальных образованиях — Дальнереченском, Находкинском городских округах, Кавалеровском и Сибирцевском городских поселениях, Хорольском округе, Яковлевском районе и Посьете. Новое жилье строят во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. В Уссурийске отмечается самый большой объем строительства, уже заключены контракты по шести домам. Об этом пишет ИА UssurMedia.

По словам главы Приморья, работа ведется по двум направлениям. Для переселенцев строят новое жилье или покупают квартиры на вторичном рынке. К декабрю 2022 года в регионе переселят всех граждан, стоявших в очереди до 2017 года.