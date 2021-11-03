Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют усиление ветра и снег на территории Иркутской области в ближайшие сутки. Пожарно-спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности.

Согласно прогнозам, в ближайшие сутки ветер усилится до 15–20 м/с. Местами возможны метели, пишет IrkutskMedia. Оперативные службы подготовлены к реагированию на случай чрезвычайных ситуаций. Местных жителей просят соблюдать меры собственной безопасности.

Жителям Приангарья рекомендуют учитывать прогноз при планировании похода. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

По данным синоптиков, в выходные дни в Иркутской области ожидается похолодание. Местами температура опустится до –29 градусов в ночные часы и до –6…–11 градусов днем.