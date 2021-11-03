Названы основные страны-продавцы поддельных сертификатов вакцинации в ЕС

Основными странами ЕС, где продаются поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса оказались Польша, Латвия, Литва, Эстония и Венгрия. Также фальшивки продают в Германии и Франции. Об этом Известиям в среду, 3 ноября, рассказали в АНО «Центр реализации национальных проектов», где проводили краткий мониторинг рынка продаж ковид-сертификатов иностранных вакцин.

Согласно данным исследования центра, стоимость сертификата о прививке вакциной Pfizer в Польше начинается от €350.

Купить сертификат может гражданин любой страны мира, сроки изготовления варьируются от 2 до 5 дней.

Нанануне Евросоюз (ЕС) заинтересовался ходом расследования фальсификации ковид-сертификатов в РФ. В представительстве Евросоюза заявили, что ждут от властей определенных мер по пресечению подобного явления.

В представительстве подчеркнули, что распространение на территории ЕС поддельных документов — российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза — незаконно и наказуемо. О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете ранее в ноябре сообщила «Лаборатория Касперского».

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