Прямой эфир
Армия
Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Мир
МИД РФ опроверг информацию о стягивании войск к границе с Украиной
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Политика
В Госдуме назвали близоруким заявление Байдена о «тундре в огне»
Мир
Третий корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфор
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
Брянская область продлила нерабочие дни до 14 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

Скончался бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 70-м году жизни умер бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Союза конькобежцев РФ.

«Ушел из жизни заслуженный тренер России Николай Гудин. Союз конькобежцев выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича», — говорится в сообщении.

Как отметили в союзе, за время тренерской работы Гудин проложил путь в большой спорт многим своим ученикам. Среди них — олимпийская чемпионка Светлана Бажанова, а также призер чемпионата мира Вадим Саютин.

Николай Васильевич Гудин родился в 1952 году. Окончил Свердловский педагогический институт. В 1979–1997 годах был тренером сборных команд по конькобежному спорту РСФСР, СССР и России. Также являлся главным и старшим тренером российских сборных на трех зимних Олимпийских играх — в 1992 году в Альбервиле (Франция), в 1994 году в Лиллехамере (Норвегия), в 1998-м в Нагано (Япония). Также известно, что он занимал должность начальника Управления спорта и подготовки резерва Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту.

Сборную России по конькобежному спорту Гудин возглавлял с 2006 по 2010 год, покинув пост после неудачного выступления на Олимпиаде в канадском Ванкувере.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021