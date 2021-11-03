Скончался бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин

На 70-м году жизни умер бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Союза конькобежцев РФ.

«Ушел из жизни заслуженный тренер России Николай Гудин. Союз конькобежцев выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича», — говорится в сообщении.

Как отметили в союзе, за время тренерской работы Гудин проложил путь в большой спорт многим своим ученикам. Среди них — олимпийская чемпионка Светлана Бажанова, а также призер чемпионата мира Вадим Саютин.

Николай Васильевич Гудин родился в 1952 году. Окончил Свердловский педагогический институт. В 1979–1997 годах был тренером сборных команд по конькобежному спорту РСФСР, СССР и России. Также являлся главным и старшим тренером российских сборных на трех зимних Олимпийских играх — в 1992 году в Альбервиле (Франция), в 1994 году в Лиллехамере (Норвегия), в 1998-м в Нагано (Япония). Также известно, что он занимал должность начальника Управления спорта и подготовки резерва Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту.

Сборную России по конькобежному спорту Гудин возглавлял с 2006 по 2010 год, покинув пост после неудачного выступления на Олимпиаде в канадском Ванкувере.