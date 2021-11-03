Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от коронавируса

В Белоруссии будет организовано производство собственной вакцины от коронавируса. Соответствующий указ в среду, 3 ноября, подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021–2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях ОАО «БелВитунифарм», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Проект предусматривает строительство в Витебской области завода по производству вакцин. Разработка вакцины ведется организациями под контролем минздрава страны и национальной академии наук. Уже подготовлена серия прототипного варианта препарата.

«Производственная база ОАО «БелВитунифарм» определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера», — добавили в пресс-службе президента Белоруссии.

29 октября власти Белоруссии приняли решение ввести запрет на вывоз кислорода на фоне распространения COVID-19. Запрет на вывоз касается в том числе стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничение распространяется на кислород газообразный медицинский, кислород газообразный технический, а также жидкий медицинский и жидкий технический.

Также из-за роста количества случаев коронавируса в Белоруссии 18 октября приостановили оказание плановой несрочной медицинской помощи. Как уточнили в минздраве республики, причиной такого решения является необходимость совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

12 августа глава минздрава страны Дмитрий Пиневич сообщил, что в республике вакцину от COVID-19 планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в июне рассказал, что белорусский препарат от коронавируса является аналогом российской вакцины «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Испытания препарата начались в июне.