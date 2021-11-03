Дорожные службы Владивостока перешли в режим повышенной готовности

Коммунальные и дорожные службы Владивостока перешли в состояние повышенной готовности в связи с надвигающимся циклоном. Погодные условия резко ухудшатся 8 ноября.

По данным синоптиков, осадки выпадут на южном, юго-восточном и восточном побережье Приморского края. Утром 8 ноября во Владивостоке выпадет около 25 мм осадков. Днем ожидается усиление ветра до 23–30 м/с. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

9 ноября осадки ожидаются на большей части территории Приморья в связи со смещением циклона вдоль восточного побережья. Местами возможен гололед и отложение мокрого снега на провода.

Оперативный штаб во Владивостоке будет координировать работу всех ведомств в случае чрезвычайных происшествий. В каждой ресурсоснабжающей организации сформированы аварийные бригады. Дорожные службы будут в круглосуточном режиме ликвидировать последствия осадков, уже заготовлен запас реагентов и песко-соляной смеси.

Ранее сообщалось, что с 4 по 6 ноября в регионе ожидается потепление. В дневные часы температура воздуха может подниматься до +17 градусов.