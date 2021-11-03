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Мэр Собянин: в Москве не будет продлен режим нерабочих дней из-за COVID-19 после 7 ноября

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Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве позволяет не продлевать после 7 ноября режим нерабочих дней. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В Москве динамика заболевания (коронавирусной инфекции. — Ред.) стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сообщил Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.

Мэр также напомнил о необходимости вакцинации. По словам Собянина, с понедельника, 8 ноября, москвичам и гостям столицы будет необходимо соблюдать все профилактические меры, пишет «Газета.ру».

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«Речь идет о строгом соблюдении санитарных норм — 30-процентной дистанционной работе работников предприятий, самоизоляции пожилых граждан и граждан с хроническими заболеваниями. Ну и с понедельника в Москве вводится проход в театры и музеи только при предъявлении QR-кодов», — заключил градоначальник.

Также в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона не планируют продлевать нерабочие дни, введенные для борьбы с COVID-19. Так, с 8 ноября предприятия в регионе возвращаются к обычному режиму работы, а школьники продолжат учебу в очном формате.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Комментируя на следующий день эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом он призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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