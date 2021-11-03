Опубликовано видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

Опубликованы кадры с места падения грузового самолета Ан-12, который 3 ноября перевозил продукты, следуя по маршруту Якутск–Иркутск.

Судя по кадрам, от самолета остались лишь обломки. На борту Ан-12 находились семь человек. По предварительным данным, все они погибли.

Среди членов экипажа были граждане Украины, Белоруссии и России. Самолет принадлежит авиакомпании «Гродно». Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

Сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку. К лайнеру направлены пожарно-спасательные подразделения, они работают на месте крушения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.