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В Европарламенте указали на гегемонное поведение США в вопросе СП-2

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США относятся к газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2) как гегемон, который опасается за свое влияние. Об этом в среду, 3 ноября, заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

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«Соединенные Штаты относятся к «Северному потоку – 2» не как дружественное государство, а как гегемон, опасающийся за свое влияние. Это понятно, но это не в интересах Европы и Украины. Особенно не в интересах Германии», — сказал он.

Накануне стало известно, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении линии укрепления украинской энергобезопасности c американской стороны, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет СП-2.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал на то, что слова госсекретаря сводятся к тому, чтобы принуждать Россию продолжать транзит газа через Украину.

Агентство Bloomberg сообщило о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая следующего года из-за процесса получения разрешения со стороны регулятора ФРГ. В издании отметили, что на ситуацию может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. По информации агентства, поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день российский лидер назвал чушью слова о том, что РФ строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того, чтобы лишить Киев транзита газа. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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