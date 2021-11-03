Политическую систему Украины в очередной раз штормит, в отставку подали сразу пять высших должностных чиновников. На фоне очень сложной ситуации с пандемией коронавируса, серьезных проблем в экономике (в первую очередь в энергетическом секторе) и спорадически возникающих политических противостояний (изгнание спикера парламента) уход двух вице-премьеров и трех министров не поспособствует стабилизации ситуации. С другой стороны, исход чиновников обусловлен разными причинами и проблемами, а некоторые из них просто займут сопоставимую должность.

Первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко уходит из-за коррупционного скандала. До своего назначения Любченко был главой Государственной налоговой службы. На этой должности он занимался традиционным для отрасли «бизнесом», а именно обеспечивал возврат НДС нужным компаниям и помогал другим организациям минимизировать то, за что должен отвечать, то есть налоговые отчисления. На следующий день после новости об уходе Алексея Любченко СБУ и НАБУ уже начали проводить у него обыски.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников за полтора года своей деятельности на этом посту особо ничем и не запомнился, потому что основная функция и цель этого чиновника состояли в блокировании любых инициатив, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе или облегчение жизни простых граждан. Но такие люди крайне важны для нынешней украинской власти, и, как следствие, Резников назначается на должность министра обороны Украины. На этом посту ключевая задача Резникова будет заключаться во взаимодействии с зарубежными партнерами, как можно понять, для получения нового летального оружия, без которого продолжение гражданской войны невозможно. Под эту рокировку был спешно убран «в запас» теперь уже экс-министр обороны Украины Андрей Таран.

На место Резникова приходит теперь уже экс-депутат от «Слуги народа», завсегдатай политических ток-шоу на украинском телевидении Ирина Верещук. Очень сомнительно, что в новом кресле этот политик сможет предложить прорывные подходы и методы для разрешения кризиса. А значит, ожидать серьезных изменений в украинской политике на этом направлении не приходится.

Особо следует отметить, что, как и Резников, Верещук — уроженка Галичины. И тут кроется один очень важный нюанс. Историческое развитие регионов Украины предопределило, что у множества галичан на протяжении десятилетий формировался комплекс неполноценности относительно Донбасса. Это было обусловлено разными факторами: экономическими (промышленный Донбасс и аграрная Галичина), исторической памятью, геополитическими ориентациями. Как следствие, многие уроженцы Галичины просто не в состоянии понять и принять Донбасс таким, какой он есть.

Отставка министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского также не стала неожиданностью. Этот чиновник особо отметился в истории с блокированием «входа» китайских инвесторов на украинское предприятие, специализирующееся на двигателе- и вертолетостроении «Мотор Сич», а после — странными попытками это же предприятие развивать с турецкой компанией «Байрактар».

Еще одним выбывшим представителем власти стал Роман Абрамовский, занимавший должность министра экологии и природных ресурсов.

Подводя итог, уместно отметить, что эти изменения в украинском правительстве не повлияют на стратегический курс государства и сомнительно, что они привнесут значимые корректировки в профильных областях.

Во-первых, эти изменения следует рассматривать как функциональные для политической системы и направленные на повышение устойчивости и управляемости. Во-вторых, как очередной этап в подготовке к новому электоральному циклу. В-третьих, это демонстрация кадрового потенциала президентской команды перед зарубежными партнерами. Другими словами, стабильности системе подобные перестановки не добавляют, но и ее курс никоим образом не меняют.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

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