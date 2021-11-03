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Свыше 3,1 тыс. свалок ликвидировали в Сахалинской области

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За два года в Сахалинской области ликвидировали свыше 3,1 тыс. несанкционированных свалок. На полигоны вывезли порядка 340 тыс. кубометров отходов.

Ликвидация свалок стартовала в 2020 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В мероприятиях активно принимают участие сахалинцы и курильцы. Для обнаружения свалок задействованы беспилотники, пишет ИА SakhalinMedia. Также жители региона могут сообщать об обнаруженных свалках с помощью портала «Сахалин.Онлайн».

Только с начала 2021 года в рамках акции «Вода России» волонтеры привели в порядок 65,5 км побережий островного региона. В акциях приняли участие более 3,8 тыс. человек. В населенных пунктах оборудовано более 1,5 тыс. новых контейнерных площадок, установлено более 4 тыс. евроконтейнеров. В июле 2021 года был внедрен раздельный сбор мусора. В Южно-Сахалинске установили 449 синих контейнеров для пластиковых бутылок, флаконов от бытовой химии, стекла и металлических банок.

По словам Лимаренко, власти ставят задачей в 2024 году ликвидировать свалку в Южно-Сахалинске, которая находится в городской черте, а также ликвидировать свалку в Макарове.

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