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Песков напомнил о пожарах в Калифорнии после слов Байдена о горящей тундре

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 ноября на брифинге ответил на слова президента США Джо Байдена о пожаре в тундре в России. По словам Пескова, пожары происходят также в Турции и на территории США.

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«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Песков.

Таким образом Песков прокомментировал заявление Байдена, сделанное 2 ноября на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Тогда президент США выразил недовольство Пекином и Москвой, которые, по его словам, «не явились» на саммит. Байден упомянул, что проблемой президента России Владимира Путина также является «тундра в огне».

Заявление Байдена 3 ноября также прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В разговоре с «Известиями» он сказал, что заявление Байдена о «тундре в огне» в адрес России на саммите по климату в Глазго либо близорукое, либо некомпетентное, либо тенденциозное.

Депутат напомнил о помощи Турции во время тяжелой ситуации с пожарами со стороны России. Также он указал на то, что именно США вступили в Парижское соглашение по климату, а потом демонстративно из него вышли, в то время как РФ неукоснительно выполняла свои обязательства.

При этом руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин заявил, что пожар в Магаданской области стал популярен в связи с политическими заявлениями, которые возникли из-за необычного для ноября явления на севере России, добавляет сайт «Газета.Ru».

Кроме того, 3 ноября правительство Хабаровского края сообщило об увеличении количества пожаров в октябре. В регионе возросло число как бытовых, так и ландшафтных возгораний.

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