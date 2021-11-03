Дом культуры металлургов в Орске продают за 3 млн рублей

Построенный в 1957 году Дом культуры металлургов в Орске выставлен на продажу на популярном сайте объявлений. Объект предлагают купить или по частям, чтобы использовать помещения под склады, или целиком. Начальная цена составляет 3 млн рублей.

Ранее там размещался Орский городской загс, функционировал театр, проводились мероприятия Орского гуманитарно-технологического института. Об этом информирует 56orb.ru.

Мэрия Орска не имеет возможности выделить 80 млн рублей на ремонт Дома культуры металлургов и платить по 4 млн рублей каждый сезон за его отопление. Поэтому здание было продано собственнику с пропиской в городе Владивостоке. Теперь его снова продают.

Ранее в Оренбургском институте искусств имени Ростроповичей создали виртуальный концертный зал. Он появился благодаря нацпроекту «Культура». Теперь студенты могут стать частью культурных событий, побывать на лучших концертах, не выезжая за пределы города, принять участие в крупнейших музыкальных событиях страны. По словам замминистра культуры России Ольги Ярловой, появление такого концертного зала должно повысить доступность классической музыки и открыть юным посетителям «новые горизонты для их будущей карьеры».