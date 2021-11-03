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Эксперт объяснил прогноз Bloomberg о задержке ввода в эксплуатацию СП-2 до мая

Эксперт Юшков объяснил прогноз Bloomberg о задержке старта эксплуатации СП-2 до мая
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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в среду, 3 ноября, объяснил «Известиям» причины длительности процесса ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), которые были озвучены Bloomberg ранее в этот же день.

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Агентство спрогнозировало, что ввод газовой магистрали в эксплуатацию может затянуться до 8 мая 2022 года из-за процесса получения разрешения со стороны регулятора ФРГ. При этом отмечалось, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. В агентстве подчеркнули, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Как объяснил эксперт, холодная зима в Европе является сопутствующим фактором и действительно заставит европейцев торопиться с принятием решения о вводе СП-2, так как чем морознее будет погода, тем выгоднее быстрее запустить газопровод. Однако это не является единственным и определяющим фактором.

«Bloomberg просто берет максимальные сроки всего, что можно будет затянуть, и суммирует их — получается 8 мая», — пояснил эксперт.

Так, немецкий регулятор должен подготовить свое заключение до 8 января 2022 года, после этого он должен передать его в Еврокомиссию. Агентство, как допустил Юшков, отводит последней несколько месяцев на то, чтобы комиссия написала свое уточнение на решение немецкого регулятора.

Затем, вероятно, Bloomberg заложил дополнительно определенные сроки на случай, если какая-нибудь страна — член Евросоюза подаст на немецкий регулятор в суд из-за его одобрения газопровода, отметил эксперт. По его словам, таким государством может быть Польша, которая по политическим причинам всячески вставляет палки в колеса проекту, несмотря на то что его ввод в эксплуатацию экономически будет выгоден и ей.

«Но далеко не факт, что все будут тянуть со сроками по максимуму. Тот же самый немецкий регулятор, насколько мы понимаем, уже подготовил свое решение и направил его, соответственно, в Еврокомиссию. То есть уже гораздо быстрее всё это идет. Как минимум на 2–3 месяца. Поэтому я сомневаюсь, что все-таки будет затянут этот вопрос до 8 мая 2022 года», — указал он.

Юшков добавил, что европейцы понимают выгодность для них этого проекта и не будут тянуть с его реализацией до окончания зимы, так как СП-2 является инфраструктурой, по которой возможно хотя бы какие-то дополнительные объемы газа получить. Кроме того, «Газпром», по словам эксперта, также четко показывает, что готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕС через «Северный поток – 2».

Согласно сообщению Bloomberg, Федеральное сетевое агентство Германии действительно должно вынести предварительное решение до 8 января, после чего его передадут на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии. Решение ЕК не будет иметь обязательного характера, но его вынесение может продлиться до 8 мая 2022 года, и только после этого регулятор ФРГ сможет выдать лицензию СП-2.

В компании-операторе «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG отреагировали на сообщение Bloomberg, заявив «Известиям», что не комментируют продолжающиеся юридические и регуляторные процедуры по газопроводу. В компании добавили, что о дальнейших технических шагах сообщат дополнительно.

27 октября представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон также указал, что трубопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на топливо.

За день до этого глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

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